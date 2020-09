La journaliste Marie-Sophie Lacarrau. — Delphine GHOSAROSSIAN -FTV

A peine annoncé son départ surprise du 13 Heures de France 2 pour la porte d’à côté, à savoir le 13 Heures de TF1, que Marie-Sophie Lacarrau était remplacée par Nathanaël de Rincquesen. Pas de préavis, pas de dernier JT ce vendredi et donc pas l'occasion de dire au revoir aux téléspectateurs du service public. Mais la présentatrice ne pouvait pas en rester là et s’est donc servie des réseaux sociaux, et plus précisément sur Instagram, pour faire ses adieux, et ses remerciements. « 12h58… Générique… Mais aujourd’hui je ne vous retrouverai pas », commence-t-elle. Une pique envers son désormais ancien employeur ? On en laissera l’appréciation à chacun.

«Ce fut un immense honneur et un grand bonheur de vous informer chaque jour de la semaine ces dernières années, continue Marie-Sophie Lacarrau. Je vous salue très chaleureusement chers téléspectatrices et téléspectateurs fidèles. Je pense aussi très fort à l’équipe du 13h, aux journalistes de la rédaction de France 2 à Paris, en régions et à l’étranger. Je pense aux maquilleuses et coiffeurs, aux techniciens en montage, en régie, en plateau et sur le terrain. A bientôt ! »