Personne ne l’a vu venir, et pourtant, quelques jours après l’annonce du départ de Jean-Pierre Pernaut du 13 heures de TF1, sa remplaçante était trouvée : Marie-Sophie Lacarrau, actuelle présentatrice du 13 heures de France 2 et également animatrice de l’émission Prodiges. Elle lui succédera le 4 janvier prochain, mais arrête le JT de France 2, à effet immédiat. Comme le révèle Le Parisien, Marie-Sophie Lacarrau a annoncé son départ à Laurent Guimier, nouveau patron de l’info à France Télévisions, jeudi après-midi, et à « annonce rapide, départ rapide ». La présentatrice est ainsi exemptée de préavis, et est remplacée dès vendredi par Nathanaël de Rincquesen. Elle ne pourra pas dire adieu aux téléspectateurs de France 2. Une décision radicale… et un bad buzz à venir pour France 2 ?

Tout s’accélère… et elle accepte

Le Parisien raconte que France Télévisions n’a rien vu venir. Ceci explique peut-être cela. Du côté de TF1, Thierry Thuillier sait depuis le printemps que Jean-Pierre Pernaut veut raccrocher, et a contacté Marie-Sophie Lacarrau à la rentrée. Il la connaît, il l’avait nommée joker d’Elise Lucet au 13 heures de France 2 lorsqu’il était encore patron de l’info à France Télévisions. Marie-Sophie Lacarrau a pris le temps de la réflexion jusqu’à ce que Jean-Pierre Pernaut officialise son départ. « Sauf si France 2 lui avait proposé le 20 heures, le 13 heures de TF1, ça ne se refuse pas », commente, toujours dans Le Parisien, un rédacteur en chef de France Télévisions.