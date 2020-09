Mathieu, candidat de Koh Lanta, les 4 terres. — Laurent Vu / ALP / TF1

Mathieu, coureur pro de 31 ans, membre de l’équipe bleue du Sud, a été éliminé à l’issue du quatrième épisode de Koh-Lanta, les 4 terres diffusé vendredi soir sur TF1.

Aubin, son coéquipier, est le seul responsable de son élimination. Alors que la majorité des votes étaient contre lui, il a joué son collier d’immunité.

« Il devait être en manque d’attention et il s’est servi de cet outil qu’est le collier pour faire le buzz. Après, est-ce que ça va être positif ou négatif pour lui ? On verra », avance Mathieu à 20 Minutes.

Quatre départs lors de l'épisode 4. Vendredi soir, trois aventuriers de Koh-Lanta, Les 4 terres ont quitté l'émission de TF1 à l'issue du conseil. Et un autre, Samuel, a été contraint à l'abandon médical, suite à une blessure. Son départ a permis à Diane, éliminée la semaine passée, de réintégrer la compétition conformément au règlement. Hélas pour elle, son retour n'a été que de courte durée puisque ses nouveaux coéquipers, les violets du Nord, ont voté à l'unanimité contre elle lors d'un conseil improvisé dans la foulée de l'épreuve d'immunité. Les deux autres équipes ayant perdu l'épreuve - remportée par les verts de l'Est - ont aussi dû passer par la case du conseil. Côté orange de l'Ouest, c'est Estelle qui a été contrainte d'éteindre son flambeau. Côté bleus du Sud, retournement de situation : alors qu'Aubin faisait l'unanimité contre lui, il a dégainé son collier d'immunité. Résultat: Mathieu, le coureur professionnel de 31 ans, a dû plier bagage avec une seule voix contre lui et à la surprise générale. 20 Minutes s'est entretenu avec lui par téléphone jeudi.

Avec le recul, quel regard portez-vous sur votre élimination ?

Avec le temps, j'ai su faire la part des choses. C'est vrai que j'ai porté beaucoup de frustrations pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, même. Mais je retiens surtout avoir vécu une aventure merveilleuse. En y repensant, je n'ai que des images positives.

Juste après votre élimination, vous avez dit avoir l'impression d'être dans un cauchemar...

Sur le moment, je vis un véritable choc. J'ai parlé de cauchemar parce que cela me semblait irréel. Quand j'ai vu mon nom sur le bulletin de vote, j'ai eu l'impression qu'il fallait que je me réveille. Autour de moi, tout bougeait, j'avais envie de vomir, c'était terrifiant. C'est quand j'ai croisé le regard de Denis [Brogniart] que j'ai pris conscience que c'était la réalité. Ça m'a fait beaucoup de mal.

Vous ne vous doutiez pas qu'Aubin avait trouvé le collier d'immunité ?

Absolument pas. J'ai été naïf, en y repensant, il y avait des choses dans son comportement des jours précédents qui pouvaient laisser penser qu'il avait le collier. Dans l'équipe du Sud, on était trop dans le vrai, dans la franchise les uns avec les autres. Mais certains, comme Aubin, ne l'étaient pas.

Lorsqu'Aubin a joué son collier, vous vous sentiez menacé ?

J'étais serein, pour plusieurs raisons : je n'avais eu de conflit avec personne, j'entretenais des relations saines avec tout le monde, je me suis donné corps et âme sur les épreuves - alors que j'aurais pu en garder sous le pied en attendant les épreuves individuelles. Je pensais que ce dévouement total allait être reconnu. Aubin a fait un choix injuste. Je n'ai pas compris, et les autres membres de l'équipe non plus.

Aubin a expliqué son vote par le fait que vous vous seriez rapproché d'Alix. Vous aviez fait alliance avec elle ?

C'est une raison parmi d'autres. Il m'en a donné plusieurs, quitte, parfois, à se contredire. Il n'a peut être pas livré la vraie raison. Cette histoire d'alliance est complètement fausse. Certes, c'est ma parole contre la sienne. Je n'ai jamais signé de pacte ferme avec Alex, Sébastien ou Ava. Il a peut-être eu cette impression, mais il s'est fait des idées.

Quelle est la "vraie" raison qui, selon vous, l'a poussé à voter contre vous ?

Pour moi, il ressent de la frustration envers lui-même et il a voulu dissiper ça en votant contre moi. Il y avait peut être une forme de jalousie par rapport à ce que je suis capable de faire. Dans l'épisode 3, après qu'il a trouvé le collier d'immunité, il le reconnaît lui-même : il n'était pas à la hauteur dans les jeux et il n'en faisait pas beaucoup sur le camp. Il devait être en manque d'attention et il s'est servi de cet outil qu'est le collier pour faire le buzz. Après, est-ce que ça va être positif ou négatif pour lui ? On verra.

Vous avez rediscuté avec Aubin depuis ?

Oui, on a un groupe WhatsApp commun avec les autres candidats. Il n'y a aucune animosité, on est amis, mais c'est vrai que je n'ai pas avec lui la relation de confiance que je peux avoir avec d'autres. J'ai essayé de le conduire à me donner les vraies motivations qui l'ont poussé à m'éliminer mais il en revient toujours aux raisons déjà avancées. Ou il en évoque de nouvelles - comme le fait que je ne lui parlais pas. Ce n'est jamais clair. Mais je ne lui ai pas dit le fond de ma pensée. Ce n'est pas à moi de lui dire ça.

S'il lit cette interview, il le saura...

Je dis ce que je pense aujourd'hui à qui veut l'entendre. S'il était venu me voir pour me poser directement la question, je lui aurais répondu.