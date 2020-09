Marie-Sophie Lacarrau arrivera sur TF1 le 4 janvier 2021 — © Delphine GHOSAROSSIAN/FTV

C’est un transfert surprise que personne n’avait vu venir ! Après l’annonce du départ de Jean-Pierre Pernaut du poste de présentateur du 13 heures de TF1, les spéculations allaient bon train quant au nom de la personne qui allait lui succéder. Ce ne sera finalement pas un journaliste du groupe TF1 qui prendra les rênes du journal télévisé, mais un visage de France 2. D’après Le Figaro, c’est Marie-Sophie Lacarrau qui prendra le relais. L’information a été confirmée par TF1 dans l’après-midi.

Dans le communiqué envoyé aux médias, la journaliste dit que rejoindre la rédaction de la première chaîne et succéder à Jean-Pierre Pernaut est « un immense honneur et une grande fierté ». Et d’ajouter : « Je remercie aussi la rédaction de France 2 et France Télévisions pour ces 4 dernières belles années. »

« Le changement dans la continuité »

Depuis septembre 2016, Marie-Sophie Lacarrau est la présentatrice titulaire du JT de 13 heures de France 2, et anime également l’émission Prodiges, dont le prochain numéro sera diffusé au mois de décembre, soit quelques jours avant son arrivée sur TF1. Même si elle est déjà apparue à l’antenne de LCI à la fin des années 1990, la journaliste est une fidèle de France Télévisions, qu’elle a intégrée en 2000 en tant que reporter pour France 3. Pour suivre ses premiers pas sur TF1, il faudra se brancher à la chaîne le 4 janvier 2021.

Selon Thierry Thuillier, patron de l’info du Groupe TF1, Marie-Sophie Lacarrau « incarnera le changement dans la continuité. » Jacques Legros, quant à lui, reste le joker de cette édition.

Ce transfert surprise soulève désormais une autre question : qui prendra la place de Marie-Sophie Lacarrau sur France 2 dès l’année prochaine ?