CRISE SANITAIRE TF1, NRJ et la ville de Cannes annoncent le retour de la manifestation sur la Croisette dès l'an prochain et, au moins, jusqu'en 2023

Nikos Aliagas lors de la cérémonie des NRJ Music Awards en novembre 2018. — SYSPEO/SIPA

Pas de tapis rouge sur les marches du Palais des festivals, cet hiver, pour les stars de la chanson. Faute à la pandémie de Covid-19, la cérémonie des NRJ music awards « aura lieu exceptionnellement à Paris le samedi 5 décembre 2020 à 21 heures, en direct de la Seine Musicale, sous un format différent », annoncent NRJ, TF1 et la ville de Cannes ce mercredi soir dans un communiqué.

La décision a été prise « afin de limiter au maximum les déplacements des artistes, de leurs accompagnants et des équipes de production » et « en parfaite concertation entre NRJ, TF1 et la mairie de Cannes », précise leur texte commun.

Le grand barnum de TF1 et NRJ devrait retrouver sa place sur la Croisette dès l’an prochain. Ils annoncent également ce mercredi soir « le renouvellement de leur partenariat tripartite [avec la ville de Cannes] pour deux années supplémentaires jusqu’en 2023 ».