Les huit nouveaux épisodes seront disponibles le 30 octobre sur Disney+

«The Mandalorian» est la première série live issue de l'univers «Star Wars», disponible depuis le 12 novembre aux Etats-Unis et le 31 mars 2020 en France — Disney / Lucasfilm

« Où que j’aille, il me suit. » Que vous ayez vu ou non la saison 1 de The Mandalorian sur Disney+, vous connaissez maintenant l’existence de Baby Yoda. Vous avez peut-être même déjà une peluche. Le Mandalorien, Pedro Pascal sous le casque, s’est donné pour mission de le protéger, et l’enfant le suit donc où qu’il aille. Un enfant dont le spectateur a pu apercevoir les capacités en saison 1. Pour ne pas dire la Force. Alors que la saison 2 est (très) attendue le 30 octobre sur Disney+, une première bande-annonce a été dévoilée mardi, et il y est question de… Jedi !

"Où que j'aille, il me suit." Découvrez la nouvelle bande-annonce de #TheMandalorian, en streaming dès le 30 octobre exclusivement sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/Etahq3mQrw — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) September 15, 2020

Les quoi ? The Mandalorian se situe cinq ans après Le Retour du Jedi, et un peu comme dans la nouvelle trilogie, les Jedi tiennent plus de la légende, et sont ainsi présentés dans la bande-annonce comme un orde de sorciers un peu oublié. Mando va ainsi parcourir la galaxie à leur recherche pour rendre Baby Yoda « à ses semblables ». Ces huit nouveaux épisodes devraient ravir les fans, puisqu’on y croisera le Boba Fett original et Ahsoka Tano, le personnage préféré du fandom, sous les traits de Rosario Dawson.