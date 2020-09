«La Révolution», la nouvelle série française originale - et ambitieuse - de Netflix sera disponible le 16 octobre 2020 — Netflix

C’est l'un des événéments série de la rentrée, et peut-être l’événement séries français de la rentrée. Une série tricolore, ambitieuse, historique, fantastique… N’en jetez plus. La Révolution, c’est son titre, se propose de réviser, ou plutôt de revisiter, l’Histoire de France, et plus précisément la Révolution française. Joseph Guillotin, l’inventeur de la guillotine, enquête sur une série de meurtres, découvre l’existence du « sang bleu », un virus qui contamine les aristocrates et les amène à attaquer le peuple. Euh… cool !

L’étendard sanglant est levé, mais cette fois-ci, il est teinté de bleu.



La Révolution, c’est le 16 octobre. pic.twitter.com/WpZwAFPbnd — Netflix France (@NetflixFR) September 14, 2020

Après un teasing le 14 juillet dernier (normal), La Révolution, créée par Aurélien Molas et produite par JohnDoe, se dévoile dans une longue bande-annonce qui se révèle impressionnante, surtout pour une fiction française, et qui réveille le souvenir d’un Pacte des Loups. Les huit épisodes sont attendus le 16 octobre sur Netflix. Aux télécommandes, citoyens !