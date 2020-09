Matt Pokora, durant la Fashion Week parisienne. — Jean-Marc Haedrich/SIPA

« C’est avec une grande joie et une immense fierté que j’ai accepté d’être le parrain du Téléthon cette année. » Ses mots sont de Matt Pokora​. Le chanteur succède ainsi à Jean-Paul Rouve, parrain de l’édition 2019 qui avait réuni près de 75 millions d'euros de promesses de dons. « Ça fait plusieurs années qu’on se connaît, je suis régulièrement venu sur le plateau du Téléthon. Mais je mesure le grand honneur que vous me faites en me proposant d’en être le parrain »​, a expliqué Matt Pokora dans un message vidéo publié par l’AFM-Téléthon et relayé sur les réseaux sociaux.

"Je connais le combat des familles, l'énergie des chercheurs et le dévouement des bénévoles. On va être forts tous ensemble !" @MPokora est le parrain du #Téléthon2020💛



RDV les 4 et 5 déc. partout en France et sur @France2tv @France3tv @Francetele 👉 https://t.co/eA4X81wGfU pic.twitter.com/5TDNHa4z1s — AFM-Téléthon (@Telethon_France) September 12, 2020

« Je connais le combat des familles, des parents, des enfants, de leurs proches, continue le chanteur. Je sais la passion et l’énergie des chercheurs, je sais le dévouement, la générosité des bénévoles, alors grosse pensée pour vous également. Ce que je sais aussi, ce sont les espoirs et maintenant les victoires. Cette année, on va être fort et tous ensemble, partout en France, grâce à votre mobilisation, alors vous pouvez compter sur moi. » Le rendez-vous est pris les 4 et 5 décembre prochains, partout en France et sur France Télévisions, et le numéro est maintenant connu de toutes et tous : 3637.