Mickaël Lumière a bluffé plus de 7 millions de personnes — © Julien Cauvin/Telfrance & CIE/TF1

Si jamais vous vous demandez ce que vous faites là, on parle de télévision ici. Mais si, vous savez, cette boîte qui s’anime et dont les ados se servent pour regarder YouTube. Tous les jours, 24 heures sur 24 (ou presque), 20 Minutes et son incroyable équipe composée d’une personne scrutent tout ce qu’il se passe sur le petit écran. Allez, on jette un coup d’œil dans le rétro ?

Le chiffre de la semaine : 7,34 millions

Les personnes qui n’étaient pas devant TF1 ce lundi sont-elles les mêmes qui ont préféré regarder le numéro de Capital spécial « Les fortunes du tourisme » le 12 juillet 1998, soir de la finale de la Coupe du Monde ? Toujours est-il qu’il fallait se brancher sur la Une en début de semaine pour suivre l’événement de la rentrée. Avec Pourquoi je vis, biopic sur la vie de Grégory Lemarchal, TF1 a fait péter les records dans tous les sens. Meilleur score pour une fiction depuis 2007 sur les 15-34 ans, pareil pour les femmes responsables des achats depuis 2006. En tout, 7,34 millions de personnes ont suivi le téléfilm. Et on prend les paris : avec le replay, on ne sera pas loin du million supplémentaire. Résultats lundi !

Comment maîtriser son antenne en deux leçons ?

Pour ceux qui affirment que la télé est un média voué à sa perte, la soirée de jeudi nous a prouvé le contraire avec deux émissions qui ont déchaîné les passions. À notre gauche, Quotidien et Nicolas Sarkozy. À notre droite, Balance ton post et un anti-masques. Un seul juge : la maîtrise de l’antenne. Sur TMC, l’ancien président de la République associe le roman d’Agatha Christie, Dix petits nègres, au mot « singe », le tout en voulant dénoncer une prétendue bien-pensance. En face de lui, personne ne réagit. Une situation gênante pour l’équipe de Quotidien, elle qui reprend les femmes et les hommes politiques depuis des années face à la moindre incartade.

Le même soir, sur C8, Patrick Bellier est l’un des invités de Cyril Hanouna. En pleine émission, un spectateur s’agite dans le public : il a repéré le pneumologue en train de faire une quenelle. Ni une ni deux, l’animateur demande alors à l’intervenant de quitter le plateau. Une décision qui contraste avec le manque total de réaction de Quotidien trois heures auparavant. Finalement, Cyril Hanouna et Yann Barthès se sont retrouvés face à une situation similaire, mais se sont distingués par leur attitude à gérer leur émission.

Le come-back surprise

Eh non, même si c’était à l’heure de l’apéro, vous n’étiez pas en train de rêver ce vendredi soir si vous étiez branché devant France 5. Après deux ans loin des radars de la télévision, Bertrand Chameroy a signé son grand retour dans la petite lucarne cette semaine au côté d’Anne-Elisabeth Lemoine dans C à Vous. L’ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste est revenu pour faire ce qu’il sait faire de mieux : décortiquer la télé. C’est fin, c’est très fin, ça se mange sans faim !

Les petites infos à picorer

Ce samedi, Karine Le Marchand a repris le chemin du plateau de La France a un incroyable talent. Le mois dernier, le tournage avait été reporté après un cas de Covid-19 détecté parmi les membres du jury, comme le rapportait Le Parisien. Les candidats dans l’incapacité de revenir pour cette nouvelle session d’enregistrements ont tout de même réalisé leur performance, projetée sur un écran géant à Marianne James, Eric Antoine, Hélène Ségara et Sugar Sammy.

Côté séries, on connaît le nom de l’héroïne de la deuxième saison de Validé. Il s’agit de la rappeuse Laetitia Kerfa, dite Laeti, comme l’a révélé Franck Gastambide sur son compte Instagram. Le tournage se déroulera à Marseille, et les nouveaux épisodes devraient débarquer sur Canal+ en 2021.

On termine avec une bonne nouvelle pour les fans de Claire Keim (puisqu’ils sont nombreux). TF1 lancera le jeudi 1er octobre la deuxième saison d’Infidèle après plus d’un an d’absence à l’antenne. Nouveauté de la saison 2018-2019, la fiction avait su attiser la curiosité des téléspectateurs avec 5,74 millions de fidèles en moyenne.