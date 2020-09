Diane, candidate de Koh-Lanta, les 4 terres. — Laurent Vu / ALP / TF1

Le troisième épisode de Koh-Lanta, les 4 terres a été diffusé vendredi sur TF1.

Diane, de l’équipe de l’Ouest (l’équipe orange) a été éliminée avec un seul vote contre elle, celui d’Estelle.

Estelle savait que ses coéquipiers envisageaient de l’éliminer. Elle a sauvé sa place en dégainant le collier d’immunité qu’elle a trouvé quelques heures avant le conseil.

« Je suis restée abasourdie. Quand Denis Brogniart a éteint mon flambeau, je me suis retournée et j’ai vu mes coéquipiers en larmes. Je me suis mise à pleurer », s’est remémoré Diane auprès de 20 Minutes.

Un coup de théâtre comme on les aime ! Le troisième épisode de Koh-Lanta, les 4 terres diffusé vendredi sur TF1 s’est conclu par l’élimination de Diane. La vingtenaire n’a rien vu venir. Et pour cause : c’est Estelle qu’elle et ses acolytes de l’équipe orange, celle de l’Ouest, avaient décidé d’éliminer. Ce qu’ils ne savaient pas, c’est que la quadra avait dégoté un collier d’immunité quelques heures plus tôt. Un va-tout qu’elle a bien évidemment joué, se sachant sur la sellette. C’est donc avec un seul vote contre elle – celui d’Estelle – que Diane a été condamnée à quitter le jeu.

« Franchement, sur le moment, je n’ai pas compris. Je suis restée abasourdie. Quand Denis Brogniart a éteint mon flambeau, je me suis retournée et j’ai vu mes coéquipiers en larmes. Je me suis mise à pleurer, j’étais KO debout », s’est remémoré Diane que 20 Minutes a jointe par téléphone jeudi.

L’agente immobilière originaire des Pyrénées-Atlantiques a « digéré » les choses depuis le tournage qui s’est déroulé à l’automne 2019. « J’aurais aimé que ça se passe différemment, mais il y a bien plus grave », reconnaît-elle, en évoquant le décès de Bertrand-Kamal, l’un des autres aventuriers de cette saison, qui a succombé à un cancer du pancréas mercredi (lire encadré).

« J’ai eu des mots très forts contre Estelle »

Il n’empêche, à l’issue du conseil d’immunité, Diane a sommé ses camarades à la venger, en éliminant Estelle dès que possible. « J’ai eu des mots très forts, déplore-t-elle aujourd’hui. Mais je ne m’attendais vraiment pas à sortir. J’avais essayé de soutenir Estelle mais, visiblement, elle ne m’a pas compris. »

Diane assure à 20 Minutes qu’elle avait simplement l’intention de jouer « la médiatrice » à l’issue de l’épreuve de confort, à laquelle les candidats de la tribu de l’Ouest ont fini troisième. « Les autres lui reprochaient d’avoir paniqué sur le radeau et elle affirmait avoir tout donné, qu’elle n’aurait pas pu faire mieux, avance Diane. Je lui ai conseillé de plutôt dire qu’elle n’avait pas été au top mais qu’elle ferait mieux la prochaine fois, que ce n’était pas grave de faire une contre-performance. J’ai essayé de lui parler correctement, mais elle ne l’a pas ressenti comme ça. »

Effectivement, si la séquence diffusée sur TF1, colle peu ou prou à cette description, elle peut être interprétée autrement. Estelle apparaît dans ses petits souliers, la tête baissée et la voix frêle, poussée dans ses retranchements par sa cadette. Après leur échange sur la plage, Estelle s’est isolée pour pleurer, se désolant que les autres la tiennent pour seule responsable du mauvais résultat de son équipe. La Normande de 47 ans a su se venger au moment opportun, forte de son collier d’immunité.