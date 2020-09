Bertrand-Kamal, candidat de la saison 20 de Koh-Lanta. — Laurent Vu / ALP / TF1

Le décès, des suites d’un cancer, de Bertrand-Kamal Loudrhiri, aventurier de la saison en cours, a ému toute la « famille » Koh-Lanta, des fans à son animateur Denis Brogniart.

Ce dernier était l’invité de Culture Médias sur Europe 1 vendredi matin, et a expliqué, ému, que l’émission du soir même lui sera dédiée : « On fait un petit préambule où j’essaie de le décrire en quelques minutes, de parler de lui. De lui dire surtout qu’on lui dédie cette émission, qu’on ne l’oubliera pas, que je ne l’oublierai pas ».

Décès de Bertrand-Kamal, candidat de #KohLanta2020 : "On lui dédie cette émission, on ne l'oubliera pas", @DenisBrogniart qui parle de l'émission de ce soir sur #Europe1



⚠️ Spoiler dans la vidéo 👇 pic.twitter.com/LRXD60tFfH — Europe 1 🎧🌍📻 (@Europe1) September 11, 2020

« Il voulait que "Koh-Lanta" continue »

L’animateur est aussi revenu sur la relation qu’il avait nouée avec Bertrand-Kamal au fil des épisodes et des épreuves : « Je confirme que c’était un candidat, et que nous sommes devenus très proches, jusqu’au bout, et que c’est devenu un ami. Ses parents sont devenus des amis ». Il le qualifie même de « grand frère » : « C’est quelqu’un qui m’a tapé dans l’œil sur le tournage, à cause de son sens du partage, de sa bonhomie. Bertrand-Kamal était solaire. Il avait des yeux pétillants ».

Denis Brogniart s’est même allé à un petit spoiler, les téléspectateurs retrouveront Bertrand-Kamal la semaine prochaine… Et peut-être d’autres ? Il confirme aussi, dans les pages du Parisien, que le programme n’a subi aucun changement, aucun remontage après le décès du candidat : « J’ai toujours dit à son père : "Même s’il part, il n’y a pas une image qu’on changera". Pas une. Son parcours est tellement exceptionnel. Au fil des épisodes, on va découvrir son sens de la camaraderie et de la compétition. (…) Bertrand-Kamal m’avait aussi confié que quoi qu’il arrive, il voulait que Koh-Lanta continue ».