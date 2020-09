LE BRIEF TELE Au bout d'une semaine d'aventure, les naufragés commencent à montrer quelques signes de faiblesse

Le Brief Télé: À quoi s'attendre pour l'épisode 3 de « Koh-Lanta : Les 4 Terres » ?

Quand on a le ventre vide, la pression monte facilement. La preuve avec certains aventuriers de Koh-Lanta qui, au bout d’une semaine de compétition, commencent à montrer quelques signes de fatigue et de faiblesse. Il faut dire que les conditions ne sont pas idéales, notamment à cause du manque de feu sur trois des quatre camps. Autant d’éléments qui attisent les tensions, que ce soit au moment des épreuves ou dans la vie quotidienne sur chacune des îles des candidats.

Pour ce troisième numéro, les naufragés vont s’affronter sur deux épreuves : l’une est mythique, l’autre est toute nouvelle. Quels sont les candidats qui vont se démarquer des autres ? Lesquels sont le plus en danger ? L’ambiance au sein de la tribu du Sud va-t-elle s’améliorer après le départ de Carole ? 20 Minutes fait le point, le tout sans divulgâcher l’épisode.