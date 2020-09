Bertrand-Kamal de Koh-Lanta — GROUPE TF1 TF1

Bertrand-Kamal Loudrhiri, l’un des aventuriers de la saison de Koh-Lanta en cours de diffusion, est mort d’un cancer ce mercredi, à l’âge de 30 ans, a annoncé TF1. « Nos pensées vont à sa famille et en premier lieu à Annick et Samir, ses parents, sa sœur et son frère », a tweeté le compte de la première chaîne, témoignant de sa « profonde tristesse ».

Denis Brogniart, présentateur vedette de l’émission, s’est dit « dévasté » par l’annonce de la mort du candidat. « Il avait 30 ans. Je l’ai connu comme aventurier de Koh-Lanta et je l’ai aimé comme un ami ensuite, un être cher avec qui j’ai partagé tant d’instants privilégiés, a-t-il écrit dans un hommage de plusieurs tweets. Il m’avait ému aux Fidji, il m’a bouleversé après… » Et de conclure : « Mon Beka, je garde pour toujours ton sourire, tes yeux pétillants, nos moments quotidiens qd c’était si dur, je ne t’oublierai jamais. #rip Je t’aime. »

« La famille #KohLanta est en deuil »

Plusieurs anciens candidats ainsi que la production ont tenu à s’exprimer au sujet de sa disparition. « La famille #KohLanta est en deuil. Bertrand-Kamal était un homme attachant, plein d’humour et d’une joie de vivre sans faille », a écrit Adventure Line Productions.

Alban Pellegrin, ancien candidat de l’émission, a aussi tenu à témoigner : « Putain de cancer à 31 ans seulement, toutes mes condoléances à la famille et aux proches de Bertrand-Kamal ». « Nous avons perdu un membre de cette famille, qui, en très peu de temps, nous a éblouis par son sourire et bluffé par son charisme et sa gentillesse, a écrit de son côté Frédéric. Il nous manquera, il me manquera, terriblement ».