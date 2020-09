Cyril Lignac enchaîne les projets (et les sucreries) sur M6 — LAURENT BENHAMOU/SIPA

Et de trois ! Cette saison, si vous êtes un fidèle téléspectateur de M6, ne vous frottez pas les yeux en croyant rêver. Oui, Cyril Lignac sera bel et bien un incontournable de la chaîne avec trois émissions différentes. En ce moment, les Français peuvent cuisiner en direct avec le chef dans Tous En Cuisine, l’un des programmes les plus populaires du confinement, revenu à la rentrée face au succès de la première salve.

Dans un second temps, on retrouvera Cyril Lignac dans Le Meilleur Pâtissier : les professionnels. La compétition revient pour une quatrième saison et mettra au défi sept binômes de pâtissiers professionnels. Le chef jugera les candidats en compagnie de Pierre Hermé, meilleur pâtissier du monde, et Jean-François Piège, chef deux étoiles et membre du jury de Top Chef pendant dix ans.

Le retour du trublion de Top Chef

Ça, ce sont les émissions que l’on connaît déjà. Mais M6 diffusera prochainement un nouveau concours culinaire, baptisé Mon gâteau est le meilleur de France. Pour cette émission, Cyril Lignac s’est entouré de Merouan Bounekraf, ancien candidat emblématique de Top Chef, et de Louise Petitrenaud, Pépé le Mat et Luana Belmondo, trois journalistes culinaires.

Tous les cinq parcourront l’Hexagone à la recherche de la personne capable de concocter le meilleur gâteau de France. Comme pour La Meilleure Boulangerie de France, les experts rencontreront des candidats issus de chaque région, qui s’affronteront sur deux épreuves différentes. De quoi mettre nos papilles en éveil !