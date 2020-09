Stéphane Rotenberg, animateur de «Pékin Express». — Patrick ROBERT/M6

« On est allé en Ouganda, puis en Ethiopie, et on a dû rentrer », confiait, dépité, Stéphane Rotenberg à 20 Minutes en mars dernier, après l’interruption du tournage de la nouvelle saison de Pékin Express. Un dommage collatéral de la pandémie de coronavirus. L’animateur ajoutait : « On a tourné des épisodes qui sont très bons. Je pense qu’on les gardera, mais la route annoncée au départ ne sera peut-être pas celle que l’on va faire à l’arrivée. »

Guillaume Charles, le directeur général des programmes de M6, lui a donné raison ce jeudi. « On va très bientôt faire repartir les candidats. La course va continuer dans d’autres destinations », a-t-il déclaré à une poignée de médias, dont 20 Minutes.

« Le meilleur pâtissier » a repris

D’autres programmes emblématiques ont pâti de la crise sanitaire. Le tournage du Meilleur pâtissier a été suspendu début août, lorsqu’un cas de Covid-19 a été détecté parmi les membres de l’équipe. La semaine passée, c’est la nouvelle saison de La France a un incroyable talent qui subissait le même sort. L’un des membres du jury a été testé positif au coronavirus, sans présenter de symptômes, selon nos informations.

Guillaume Charles a indiqué que le tournage du concours culinaire a repris ce jeudi – « il reste peu de jours de tournages » – et que celui d’Incroyable talent reprendra le 12 septembre.