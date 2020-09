Le concours Miss France n'aura pas le même visage cette année sur TF1 à cause du coronavirus. — © PIERRE VILLARD/SIPA PRESS/ENDEMOLSHINE /TF1

A quoi va bien pouvoir ressembler Miss France cette année ? Dans une interview accordée à TVMag, Sylvie Tellier, la directrice du concours, s’est exprimée sur les difficultés à organiser les différentes élections des Miss avant l’échéance de décembre. Si la finale devrait bien avoir lieu sur TF1, la crise sanitaire du coronavirus bouleverse la préparation du concours, qui pourrait devoir se passer de certaines candidates…

« Il y aura une élection Miss France mais il manquera peut-être certaines Miss cette année. Il y a eu beaucoup de choses qui avaient été préparées avant le confinement puisque je travaille sur l’élection un an avant : la ville et la destination du voyage avaient été sélectionnées. On va annoncer dans quelques jours le lieu où se déroulera l’élection », explique-t-elle.

Miss Guyane absente du concours ?

Plusieurs raisons peuvent expliquer ces potentielles absences. Tout d’abord la difficulté d’organiser les concours régionaux en respectant les règles sanitaires pour protéger les candidates et le public. Face à ces contraintes, certains organisateurs ont même renoncé. « L’élection Centre-Val-de-Loire va avoir lieu sauf que notre délégué n’a pas souhaité continuer l’aventure. Voici un exemple d’un délégué qui m’a dit : "Je ne vois pas comment faire". Je pense qu’il n’est pas de la génération Facebook, YouTube donc il a passé la main à sa correspondante Stéphanie Talata-Chanoine, organisatrice de Miss Eure-et-Loir. Il lui faut un petit peu de temps pour s’organiser mais l’élection va avoir lieu. De même que celle de Nouvelle-Calédonie prévue le 24 octobre », précise Sylvie Tellier.

Autre problème rencontré, l’éloignement géographique de certaines Miss, à l’image de Miss Guyane. « L’élection de Miss Guyane est plus incertaine parce qu’on touche un autre sujet qui est la proximité avec le Brésil qui dénombre beaucoup de cas », ajoute-t-elle. De nombreuses questions restent donc en suspens : Combien de Miss participeront-elles ? Quid du traditionnel voyage des candidates ? Et enfin, à quoi ressemblera la finale en décembre ?