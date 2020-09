— © warner bros

Décidément, les téléspectateurs boudent Big Little Lies. Mardi, les trois nouveaux épisodes inédits de la série américaine portée entre autres par Reese Witherspoon et Nicole Kidman, n’ont rassemblé que 2.791.000 de curieux sur TF1. Comme le rapporte Puremédias, la série perd ainsi plus d’un million de téléspectateurs en une semaine… Le public de TF1 n'est-il donc pas encore prêt pour les mystères de Monterey ?

La grande gagnante de la soirée, une nouvelle fois, c’est la Stagiaire sur France 3. La série avec Michèle Bernier a rassemblé en moyenne 4,5 millions de fans, et se hisse ainsi en tête des audiences, loin devant ses petits concurrents.

A la troisième marche du podium, on retrouve le duo Michel Cymès et Adriana Karembeu qui mardi soir, s’intéressait aux hormones qui nous régissent quotidiennement. Un petit retour en baisse pour Les Pouvoirs extraordinaires du corps humain qui a rassemblé un peu plus de 2 millions de curieux, contre près de 3 millions en juin dernier.