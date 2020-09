«Quotidien» et Yann Barthès ont réalisé une belle rentrée lundi sur C8. — RALPH WENIG

Si les enfants ont repris les chemins de l’école ce mardi, pour les talk-shows la rentrée était lundi. Et pour certains d’entre eux, la reprise s’est couronnée de succès. C’est le cas de Yann Barthès et son équipe, qui ont fait une rentrée au top avec Quotidien. De 19 à 20 heures, la première partie de l’émission a rassemblé un million de fidèles (5,1 % de part d’audiences), une nette hausse par rapport à l’an dernier, où 742.000 téléspectateurs avaient répondu présent au lancement, rapporte le site de Puremédias.

Une dynamique confirmée lors de la deuxième partie de 20 heures à 21 heures. Près de 1,84 million de téléspectateurs ont zappé sur TMC, la « meilleure rentrée historique » de Quotidien, se targue la chaîne ce mardi dans un communiqué. Grâce à ces audiences, l’émission prend la pole position de la rentrée dans la catégorie des talk-shows.

Une rentrée à la traîne pour C8

Sur la seconde marche du podium, on retrouve Anne-Elisabeth Lemoine et ses comparses, qui eux aussi faisaient leur retour sur les plateaux lundi. Et même constat que Quotidien pour sa première partie, C à vous a rassemblé 966.000 fans, contre 961.000 l’année dernière. En deuxième partie, 357.000 fidèles sont restés sur France 5 pour La Suite. Une reprise correcte pour les trublions de C à vous. A noter que de 20 heures à 21 heures, c’est Elisabeth Quin et son 28 Minutes qui ont pris la deuxième place des audiences, rassemblant 739.000 téléspectateurs.

Du côté de C8, Cyril Hanouna et ses trois heures de direct n’ont pas rencontré le succès escompté. Touche pas à mon poste 1ère partie a attiré 578.000 fidèles (3.7 % de part d’audiences), contre 965.000 l’an dernier. Comme le rapporte Le Parisien, les audiences ont atteint 845.000 téléspectateurs lors de la partie principale de l’émission où Gérard Depardieu assurait le show, le score maximal de Cyril Hanouna lundi. Par la suite, son jeu A prendre ou à laisser a attiré 455.000 curieux puis 670.000 juste avant le prime. Une rentrée à la traîne pour C8.