Hugo Clément change de chaîne mais ne part pas loin de France 2 — © Romain Rigal

Même s’il reste dans la même maison, il y aura du changement à la rentrée pour Hugo Clément. Selon Le Parisien, le journaliste va changer de chaîne et sera désormais l’un des visages de France 5. Un transfert qui intervient un an seulement après son arrivée sur France 2. Toutefois, l’ancien chroniqueur de Quotidien continuera d’incarner son programme Sur le front, dans un format un peu remanié : plus court et plus récurrent. La saison dernière, seuls trois numéros avaient été diffusés.

Prévue pour janvier 2021, la nouvelle version de l’émission aura pour but de « renforcer France 5 sur les problématiques liées à l’environnement », explique la chaîne à nos confrères. Officiellement, les faibles audiences de Sur le front ne seraient pas à l’origine de ce transfert. Pourtant, le public n’a pas vraiment été au rendez-vous.

Le premier volet consacré aux océans, proposé en novembre dernier, n’avait attiré que 1,61 million de téléspectateurs. L’audience avait été meilleure pour le deuxième numéro, avec 2,26 millions de personnes devant leur poste, mais avait chuté à nouveau fin juin. La spéciale « animaux menacés » avait alors été suivie par 1,72 million de Français.