Karine Le Marchand présentera la saison 15 de La France a un incroyable talent, sur M6. — Benjamin Decoin / M6

Le tournage de la nouvelle – la quinzième – saison de La France a un incroyable talent devait commencer ce mercredi, mais comme l’annonce M6, il a dû être reporté après la détection d’un cas de Covid-19. « Le protocole sanitaire mis en place avant le tournage des auditions, en application des recommandations du CCHSCT, a permis de détecter un cas de Covid-19 dans l’équipe, explique le communiqué. Dans ces conditions, Fremantle France et M6, d’un commun accord, annoncent le report immédiat du tournage qui devait démarrer ce jour. La sécurité du public, des candidats, de notre personnel et de nos animateurs est notre priorité. »

Les candidats, candidates, l’animatrice, les membres du jury, les techniciens et autres membres de l’équipe, ainsi que les journalistes -dont bibi- conviés à faire un reportage sur place avaient dû passer un test PCR en amont à la demande de la production et de la chaîne. #LFAUIT — Fabien Randanne (@fabrandanne) August 25, 2020

Comme le révèle notre journaliste Fabien Randanne, qui devait se rendre sur le tournage, « les candidats, candidates, l’animatrice, les membres du jury, les techniciens et autres membres de l’équipe, ainsi que les journalistes conviés à faire un reportage sur place avaient dû passer un test PCR en amont à la demande de la production et de la chaîne ». La production assure suivre les recommandations médicales requises pour prévoir la reprise des tournages dès que possible.