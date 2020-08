«Escouade 99» est l'adaptation québécoise de la comédie américaine «Brooklyn Nine-Nine», il y avait un indice dans le titre — Club Illico / Videotron

« Une autre dimension. » C’est ainsi que l’actrice Melissa Fumero a décrit sa découverte du remake québécois de la série américaine Brooklyn Nine-Nine, où elle interprète le sergent Amy Santiago. Il faut avouer que personne ne s’y attendait, voire ne l’attendait.Le service de SVOD Club Illico, propriété de Videotron, proposera à partir du 17 septembre Escouade 99, adaptation québécoise de Brooklyn Nine-Nine par le réalisateur et humoriste Patrick Huard, plus connu en France pour le film Starbuck. Les premières images se révèlent fidèles, pour ne pas dire copiées-collées, à quelques détails et casting près.

Une occasion manquée

C’est ce qui a interpellé Melissa Fumero. Son personnage de latino-américaine a été changé en une blanche nommée Fanny. De même pour le personnage de Rosa Diaz jouée par Stephanie Beatriz. « Je suis soudainement curieuse de connaître la population latino du Québec », a-t-elle ainsi commenté sur Twitter.

Avant d’ajouter : « J’ai beaucoup réfléchi à cela. Je comprends que la population latino soit très petite au Québec, mais les rôles d’Amy et Rosa auraient pu aller à toute personne de couleur. Il est donc décevant de voir cette occasion manquée ». Melissa Fumero espère que si la série est un succès, les créateurs ajouteront plus de personnages et acteurs de couleur.