Le mercato bat son plein ! L’essayiste et journaliste Caroline Fourest et le philosophe Alain Finkielkraut vont rejoindre David Pujadas sur LCI. Ils interviendront chacun une fois par semaine dans la quotidienne de l’ancien présentateur du 20 Heures de France 2, 24H Pujadas, de 18 heures à 20 heures, selon les informations du Parisien, confirmées par David Pujadas sur Twitter.

Ils ont dit oui et rejoignent @24hPujadas ! Ne manquez pas Alain Finkielkraut tous les lundi et @CarolineFourest tous les mercredi à 19h sur @LCI dès le 31 août. Heureux et impatient de les accueillir. En attendant, à demain pour la reprise !