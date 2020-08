TELECROCHET Xavier Gandon, directeur des antennes TV et digitales du groupe TF1 a dévoilé la composition du jury de la saison 10 de « The Voice »

Le chanteur Vianney. — VILLARD/SIPA

Un nouveau quatuor de coachs pour la saison 10 de The Voice. Si Amel Bent et Marc Lavoine rempilent, Pascal Obispo et Lara Fabian quittent leur fauteuil rouge.

Pour les remplacer, Xavier Gandon, directeur des antennes TV et digitales du groupe TF1, a annoncé dans un entretien accordé à nos confrères d’Ozap, que le chanteur Vianney allait faire partie du jury de la saison 10.

Cette saison 10 sera aussi celle du grand retour de Florent Pagny​, qui a déjà occupé la fonction de coach de la saison 1 à la saison 7.

Pascal Obispo a laissé un message

Pascal Obispo, quant à lui, laisse donc son fauteuil. A la mi-journée, le chanteur de Millésime a tweeté que « l’aventure de The Voice a été grandiose, tant au niveau émotionnel que professionnel ». Il qualifie sa rencontre avec Abi, le gagnant de la dernière saison​ qui faisait partie de son équipe, de « pur cadeau, enrichissant et précieux ».

L’aventure de The voice a été grandiose, tant au niveau émotionnel que professionnel. La rencontre avec tous les talents, et en particulier avec Abi, a été un pur cadeau, enrichissant et précieux. Je souhaitais vous annoncer que ne ferai pas partie du prochain épisode.

...(suite) pic.twitter.com/XlPKhY32xx — pascal obispo (@ObispoPascal) August 24, 2020

Qui d’Amel Bent, Marc Lavoine, Vianney ou de Florent Pagny trouvera la plus belle voix ? Réponse en 2021 sur TF1.