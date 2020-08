Ary Abittan, Julie De Bona et la petite Noémie, héros de « Apprendre à t'aimer » — Ade ADJOU/M6

Attention, prochaine soirée évènement (et en continu !) sur M6. Mardi 8 septembre, à partir de 21h05, la chaîne consacre une soirée spéciale à la trisomie 21 dans un téléfilm inédit intitulé Apprendre à t‘aimer. Une fiction signée Stephanie Pillonca et incarnée par Ary Abittan, Franck, et Julie de Bona, Cécile.

Après plusieurs documentaires sur le handicap dont Laissez-moi aimer - prix Coup de cœur du festival de Luchon en 2020, Stéphanie Pillonca revient avec un unitaire de 90 minutes dans lequel la réalisatrice envisage s’adresser à un plus large public par le détour de la fiction. Apprendre à t‘aimer met en récit le bouleversement d’un couple à la naissance de leur fille lorsqu’ils apprennent que celle-ci est atteinte de trisomie 21, non dépistée durant la grossesse. La réalisatrice recueille plus de trente témoignages de familles concernées par l’anomalie génétique et raconte les difficultés auxquelles elles doivent souvent faire face.

Merci aux familles qui nous ont aidés et nous ont inspirés pour réaliser #ApprendreàTaimer ❤️ pic.twitter.com/f8pDyZRm0r — M6 (@M6) August 20, 2020

Après la diffusion du documentaire, à 22h50, l’animatrice Flavie Flament recevra les comédiens et les familles sur le plateau TV. La soirée continuera avec deux autres documentaires diffusés dès 23h05 : Autistes ou trisomiques : différents et heureux ! dans lequel de jeunes adultes atteints de trisomie 21 confient leur combat pour trouver leur place dans la société. Enfin, le reportage Trisomiques… et alors ? exposera des femmes et des hommes handicapés ou plutôt « juste autrement valides » espérant que leurs témoignages puissent changer le regard que la société porte sur eux.