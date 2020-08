CASTING ROYAL Margaret Thatcher et Lady Diana débarquent dans le game royal, sous les traits respectifs de Gillian Anderson et Emma Corrin

Olivia Cleman et Tobias Menzies dans «The Crown». — Sophie Mutevelian/Netflix

«La reine Elizabeth II revient, mais pas toute seule… » Après deux premières saisons sous les traits de Claire Foy, la reine Elizabeth II de The Crown a maintenant le visage de la géniale Olivia Coleman. Or, Netflix vient de teaser la saison 4, avec une date de diffusion (c’est le 15 novembre) et des premières images qui promettent deux autres personnages féminins forts : Margaret Thatcher et la princesse Diana. Si la courte bande-annonce joue encore le mystère, on sait qu’elles sont interprétées, respectivement, par Gillian Anderson et Emma Corrin. Et on a hâte !

The Crown saison 4, le 15 novembre. pic.twitter.com/NLaOfMrn6C — Netflix France (@NetflixFR) August 20, 2020

The Crown est aussi assurée d’avoir des saisons 5 et 6, les dernières, avec un renouvellement du casting (Imelda Staunton pour Elizabeth II, Jonathan Pryce pour le prince Philip, Elizabeth Debicki pour Diana). Mais il faudra attendre 2022.