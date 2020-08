Mickaël Lumière incarne Grégory Lemarchal dans Pourquoi je vis. — Julien Cauvin

Il s’avance sur le plateau de la Star Academy. Les premières notes retentissent, puis les paroles de SOS d’un terrien en détresse résonnent. « Pourquoi je vis, pourquoi je meurs… »

Cette prestation de Grégory Lemarchal dans le télécrochet de TF1, un soir de 2004, est gravée dans les mémoires de nombreux téléspectateurs. Ce moment marquant de la carrière du chanteur apparaîtra bien évidemment dans Pourquoi je vis – le titre emprunte d’ailleurs à Daniel Balavoine les premiers mots de sa chanson –, le téléfilm biographique consacré à Grégory Lemarchal, décédé en 2007 à l’âge de 23 ans des suites de la mucoviscidose.

Mickaël Lumière interprète Gregory Lemarchal dans le biopic "Pourquoi je vis".

En exclusivité, découvrez le premier extrait du film avec l’interprétation de la chanson qui l'a révélé sur le plateau de la #StarAcademy ⬇

⏰ RDV lundi 07/09 à 21:05 pour #PourquoiJeVis pic.twitter.com/YaMijeHfpx — TF1 (@TF1) August 18, 2020

Un documentaire après la fiction

C’est même cette scène qu’a choisi de dévoiler TF1 ce mardi pour annoncer la diffusion sur son antenne, le 7 septembre à 21h05 de cette fiction réalisée par Laurent Tuel.

Mickaël Lumière, qui incarne le rôle principal, sera notamment entouré d’Odile Vuillemin et Arnaud Ducret qui interpréteront ses parents. L’animateur Nikos Aliagas fera une apparition. Le scénario est librement adapté des livres de Sous ton regard de Laurence Lemarchal et Mon frère l’artiste de Leslie Lemarchal.

Le même soir, à 23h05, TF1 diffusera le documentaire Grégory Lemarchal, Et maintenant, qui retracera les coulisses du tournage et donnera à entendre les témoignages d’artistes et de candidats de la Star Ac’qui ont côtoyé le chanteur.