— © François LEFEBVRE - FTV

L’été n’est pas encore terminé mais on sait déjà à quoi ressembleront les grilles télé de la rentrée. Et le 2 septembre prochain, ce sera à Alex Hugo de faire son grand retour sur France 2. La chaîne diffusera le premier épisode inédit (sur trois au total pour le moment) de la série portée par Samuel Le Bihan et Lionnel Astier

Le pitch de ce nouvel épisode ? « Les racines du mal »…. « Des randonneurs font une macabre découverte en installant leur tente : le corps d’une jeune fille de Lusagne sauvagement assassinée puis dissimulée sommairement dans les buissons. Rapidement, des lettres anonymes vont dénoncer un habitant de la région, qui s’avère avoir un lourd passé criminel… », détaille le communiqué de France 2.

La série française la plus suivie sur France 2

Comme l’explique le site Puremédias, Alex Hugo connaît un véritable succès sur la chaîne de France Télévisions, en étant la série française la plus suivie de France 2. En 2019, elle a réuni en moyenne 5.53 millions de téléspectateurs à J + 7.