Grosse frayeur pour Simon Cowell. Le producteur et juré d’America’s Got Talent a été hospitalisé après un accident de vélo samedi, dans sa maison en Californie. C’est en testant sa nouvelle acquisition, un VTT électrique, que Simon Cowell a fait une vilaine chute et s’est brisé le dos.

Selon le site Today.com, le producteur « irait bien », mais a aurait tout de même subi plusieurs opérations, dont l’extraction d’un bout de métal dans le dos.

Remis de cette intervention, Simon Cowell a distillé quelques conseils sur Twitter. « Si vous achetez un VTT électrique, lisez le manuel d’utilisation avant de l’enfourcher pour la première fois », a-t-il écrit.

Some good advice...

If you buy an electric trail bike, read the manual before you ride it for the first time.

I have broken part of my back.

Thank you to everyone for your kind messages.