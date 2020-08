Le tournage du Meilleur pâtissier — CARMEN BAREA / TEVA

Le coronavirus rattrape le Meilleur pâtissier. Le tournage de la 9e saison de l’émission de M6 a été interrompu après la détection d’un cas de Covid-19 parmi un membre de l’équipe, rapportait Le Parisien jeudi. Le tournage avait débuté fin juin dans le Château de Groussay, à Montfort-l’Amaury dans les Yvelines, et devait se terminer dans les jours à venir.

Comme l’explique le quotidien, des tests de dépistage vont être effectués sur les candidats du concours ainsi que sur le reste de l’équipe. Le tournage devrait être interrompu au moins deux semaines.

Une reprise des tournages « dès que possible »

« Le protocole sanitaire a été mis en place en suivant les recommandations du CCHSCT, d’experts en prévention et d’un médecin conseil mais ce cas avéré rend préférable une suspension du tournage. Il apparaît nécessaire de procéder à un nouveau dépistage des équipes. La santé de notre personnel et de nos pâtissiers amateurs est notre priorité. La production suivra toutes les recommandations médicales requises pour prévoir la reprise des tournages dès que possible », a annoncé la production de l’émission BBC Studios France, dans un communiqué relayé par Télé-Loisirs.

Avec cette interruption, difficile de savoir quand sera diffusée la 9e saison du concours présenté par Cyril Lignac, Julia Vignali et Mercotte. Normalement, Cyril Lignac devrait quant à lui revenir sur M6 à partir du 24 août pour reprendre son émission Tous en cuisine.