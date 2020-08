Mathieu Kassovitz dans la saison 5 du « Bureau des Légendes » — TOP THE OLIGARCHS PRODUCTIONS/CANAL+

Cette année, l’une des meilleures séries de la décennie, comme l’a déclaré le New York Times lui-même, a vu s’éloigner son créateur. Eric Rochant, réalisateur des cinq premières saisons du Bureau des Légendes, a passé la main à Jacques Audiard pour les deux derniers épisodes de la fiction diffusée sur Canal+. Une façon de dire au revoir à la série qu’il a mis au monde, tout en laissant la porte entrouverte à un sixième volet.

Du côté de Canal+, on certifie qu’il y a aura une saison 6, synonyme d’une nouvelle ère. « Le Bureau des Légendes continue à vivre. Mais dans l’esprit d’Eric Rochant ce n’est pas une saison 6, mais un nouveau cycle », expliquait Fabrice de La Patellière, directeur de la fiction de la chaîne. Autant d’éléments qui laissaient supposer que la suite de la série serait un reboot, avec de nouveaux protagonistes.

« Cette série a des jambes, elle peut courir longtemps »

Mathieu Kassovitz, qui incarne le mystérieux et non moins charismatique Malotru depuis le tout premier épisode, n’a pas totalement fait le deuil de son personnage et milite même pour qu’il revienne prochainement à l’écran. « La série va me manquer. À la place des scénaristes, je ferais une sixième saison avec nous et puis je remplacerais tous les agents. Cette série a des jambes, elle peut courir longtemps », a confié l’acteur dans les colonnes du Parisien. Pour l’heure, Canal+ n’a pas encore commandé de nouveaux épisodes de sa série à succès.