Cyril Lignac, ici en 2016, reprendra son émission en direct sur M6 — FRANCOIS GUILLOT/AFP

Si vous voulez cuisiner comme un chef, il faudra de nouveau allumer sa télé ! Cyril Lignac, l’un des cuistots préférés des Français (et sans aucun doute le plus médiatique) fait son retour très attendu sur M6. Le lundi 24 août, dès 18 h 40, le générique de l’émission Tous en cuisine résonnera à nouveau dans le salon et la cuisine des téléspectateurs. Durant toute la semaine, le juré du Meilleur Pâtissier concoctera des petits plats faciles à réaliser depuis chez soi, le tout en moins d’une heure.

Les ingrédients qui ont fait le succès de Tous en cuisine seront les mêmes qu’au mois de mars pour cette rentrée. Le commis Jérôme Anthony sera bien de la partie et s’échappera parfois de sa cuisine pour faire des surprises aux familles ou rendre visite aux producteurs, partout en France, qui se cachent derrière la cuisine de Cyril Lignac.

Au programme : salade niçoise, risotto et millefeuille aux fraises

Pour l’heure, on ne sait toujours pas si le chef prodiguera ses conseils depuis chez lui, comme c’était le cas dans la première saison, confinement oblige, ou bien depuis un studio. « On est en train d’étudier toutes les options par rapport au planning et à tout le quotidien de la vie du chef. Ça pourrait aussi être dans un lieu réel », confie Matthieu Jean-Toscani, le producteur de l’émission, à 20 Minutes.

Si l’envie vous prend de préparer (avec un peu d’avance) votre liste de courses en vue de la reprise de l’émission, voici les repas que Cyril Lignac a élaborés pour les premiers jours. La semaine commencera par une salade niçoise et une mousse lactée stracciatella framboise. Le lendemain, des crevettes sandwich-roll et des figues rôties vous attendent. Mercredi, il faudra préparer un risotto à la tomate, thon et olives et un millefeuille aux fraises. À vos fourneaux !