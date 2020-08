TELEVISION On espère pour vous que vous serez rentrés de vacances

Et c’est (bientôt) reparti pour une nouvelle saison de Koh-Lanta. Le jeu sera de retour le vendredi 28 août à 21 h 05 sur TF1, a annoncé la chaîne dans un communiqué ce mardi. Une nouvelle édition qui débarque quelques semaines à peine après la finale de la saison dernière (le 5 juin), marquée par l'incroyable Claude et la victoire de Naoil.

Et pour cette nouvelle aventure, TF1 envoie le paquet. Pour la première fois, ce ne seront pas deux, ni trois équipes qui s’affronteront sur les épreuves, mais bien quatre ! D’où le nom de cette saison : Koh-Lanta, les 4 Terres. Au total, 24 candidats seront répartis dans chaque équipe représentant chacune une région de la France, le Nord, le Sud, l’Est et l’Ouest.

« Des choix douloureux »

Comme l’explique TF1, « les aventuriers partageront instinctivement une culture et un attachement fort ! Chaque région aura à cœur de porter haut ses couleurs et ses valeurs ». Néanmoins, cette répartition inédite des candidats devrait également les pousser à prendre des décisions difficiles… « Forcément, cette unité donnera des choix d’élimination que plus douloureux », précise le communiqué.

Autre nouveauté, cette saison les aventuriers découvriront « l’îlot de l’exil », une petite île paumée au milieu de l’océan, où les équipes perdantes devront passer 24 heures dans des conditions très précaires, sans aucune ressource. De quoi sérieusement pimenter les épreuves… Rendez-vous à la rentrée pour découvrir à quelle sauce seront mangés les candidats !