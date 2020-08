Les tigres de « Fort Boyard » disparaîtront-ils un jour ? — Laurent Vu/FTV/ALP

Le journaliste Hugo Clément, défenseur de la cause animale, a participé ce samedi à l’émission Fort Boyard. De nombreux internautes ont moqué cette contribution en pointant du doigt la contradiction entre les convictions de l'animateur sur France 2 et sa présence dans l’émission impliquant des animaux pour les besoins du jeu.

Fort Boyard a déjà été sous le feu des critiques concernant la captivité d’animaux à des fins de divertissement. L’association One Voice s’était mobilisée en 2016 affirmant « s’opposer résolument à ces jeux cruels et réclamer l’interdiction de tout animal dressé à la télévision ». Pourtant, des animaux sauvages et des insectes sont encore présents dans le programme.

Que pensez-vous de l’utilisation d’animaux dans Fort Boyard ? Pensez-vous qu’ils sont indispensables à l’émission ? Adhérez-vous ou pas aux critiques proférées à cet égard ? Auriez-vous des solutions alternatives ? Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Vos contributions serviront à la rédaction d’un futur article. Merci d’avance.