View this post on Instagram

Après l’adaptation de mon premier roman On se retrouvera, j’ai l’immense plaisir de vous annoncer l’adaptation de mon dernier Liés pour la vie publié chez @editionsplon avec @tf1 Merci #anneviaud #fabrice @aprikian_ara @tf1 #gillespelisson fidélité à #merlinproduction #handicap #paralympiques #amour #equitation #passion #resilience @catherineraud @penseesbycaro @jeanmarcrudnicki