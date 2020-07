Donel Jack’sman présentera « Surprise sur prise » à la rentrée sur France 2 — SYSPEO/SIPA

Le mercato télé n’est pas fini ! Créée à la fin des années 1980 par Marcel Béliveau, Surprise sur Prise fera son retour à la rentrée à l’antenne de France 2. En avril dernier, la chaîne avait proposé une émission exceptionnelle à l’occasion des 30 ans du programme culte, animée alors par Olivier Minne. Mais l’animateur de Fort Boyard a décidé de ne pas rempiler pour les numéros suivants selon Le Parisien et passe la main à l’humoriste Donel Jack’sman.

Révélé au grand public dans l’émission On n'demande qu'à en rire sur France 2, la chaîne a décidé de lui faire confiance à nouveau en lui proposant d’incarner son programme de caméras cachées. Donel Jack’sman ne sera pas tout seul aux commandes du retour de Surprise sur Prise puisqu’il sera accompagné de Laury Thilleman, Miss France 2011 et animatrice pour le service public depuis trois ans. France 2 mise également sur un autre humoriste, Tom Villa, pour écrire les scénarios des pièges et révéler aux célébrités, sur place, qu’elles ont été victimes d’un canular.

Exit M6

« Donel, que nous suivons depuis des années lorsqu’il était dans l’émission de Laurent Ruquier, a de nombreux atouts pour prendre les rênes de cette nouvelle émission. Venant du stand-up, il sait tout faire », a confié Alexandra Redde, la patronne des divertissements de la chaîne, au quotidien.

L’an dernier, Donel Jack’sman se positionnait comme l’un des nouveaux visages de M6 en prenant la tête de La France a un incroyable talent, ça continue. L’humoriste lâche donc la chaîne qui a déjà remplacé David Ginola par Karine Le Marchand pour la saison à venir.