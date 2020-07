Muriel Robin a incarné Jacqueline Sauvage en 2018 — PHILIPPE WARRIN/UGC/TF1

En 2018, Muriel Robin avait épaté près de huit millions de Français après s’être glissée dans la peau de Jacqueline Sauvage pour le téléfilm C’était lui ou moi. Diffusée sur TF1, la fiction avait créé l’évènement, notamment grâce à l’interprétation de la comédienne qui avait incarné cette mère de famille victime de violences conjugales. Après la mort de Jacqueline Sauvage à l’âge de 72 ans, TF1 a décidé de lui rendre hommage en modifiant sa programmation.

Ce samedi 1er août prochain, à 16h35, la Une mettra à l’antenne le documentaire Jacqueline Sauvage, victime ou coupable ?, diffusé une première fois à la suite du téléfilm. Composé d’images et de témoignages exclusifs à l’époque, dont celui de ses filles et de François Hollande qui l’avait graciée en 2016, le reportage revient sur l’histoire de celle qui est devenue un symbole des violences conjugales.

D’autre part, la chaîne a annoncé avoir mis en ligne le téléfilm réalisé par Yves Rénier et dans lequel jouent Muriel Robin et Olivier Marchal, sur MYTF1. Il est d’ores et déjà disponible sur le site, l’application, et via les box opérateurs. Sur Europe 1, Muriel Robin a réagi à la mort de Jacqueline Sauvage avec beaucoup d’émotion. « Il y a plein de Jacqueline Sauvage en France et dans le monde. On ne fait pas assez pour elles. Qui aura ces cadavres sur la conscience ? », a témoigné l’humoriste.