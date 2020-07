L. Be.

Emilie Tran Nguyen lors de la soirée de lancement du Sidaction à Paris en mars 2017 — PJB/SIPA

Emilie Tran Nguyen prend le relais de Maxime Switek à la rentrée. Elle tiendra la chronique du « 5 sur 5 », qui synthétise l’actualité du jour à travers cinq sujets, dans C à Vous sur France 5 selon Le Parisien samedi. Maxime Switek a quitté l’émission pour rejoindre BFMTV. Il présentera sa tranche d’informations de 22 heures à minuit à partir de la rentrée 2020.

La journaliste rejoindra Anne Elisabeth Lemoine ainsi que les chroniqueurs Patrick Cohen, Pierre Lescure, Marion Ruggieri et Antoine Genton. Elle n’est tout de même pas étrangère à C à vous, étant donné qu’elle participait depuis 2017 à C l’hebdo, la version week-end présentée par Ali Baddou le samedi. Selon le quotidien, elle continuera toutefois à présenter le « 12/13 » de France 3.

Les téléspectateurs la découvriront dans le talk-show d’avant-soirée dès le 31 août prochain pour sa 12e saison. C à Vous, qui n’a pas cessé d’être diffusé pendant l'épidémie de Covid-19, a battu des records d’audience pendant le confinement.