Emmanuel Macron lors de son interview dans le JT de TF1 le 21 juillet 2020 — Capture d'écran/TF1

Le plan de relance de l’Union Européenne serait-il moins « historique » pour les Français que pour le président de la République ? Ce mardi 21 juillet, Emmanuel Macron s’exprimait en direct et en duplex depuis l’Elysée pour répondre aux questions de Gilles Bouleau dans le 20 Heures de TF1. Pendant 17 minutes, le chef de l’Etat s’est exprimé sur l’accord d’un montant de 750 milliards d’euros conclu le jour même, mais est également revenu sur des sujets d’actualité tels que la gratuité des masques et la sécurité et les incivilités.

Après son interview du 14-Juillet, cette deuxième intervention d’Emmanuel Macron en une semaine n’a pas créé l’événement. De 20h09 à 20h26, 5,7 millions de Français étaient rassemblés devant leur poste, soit 30 % de part d’audience. Dans sa globalité, cette édition du JT a rassemblé 5,5 millions de téléspectateurs. S’il s’agit d’un bon score, il ne dénote pas de l’audience habituelle du journal. La veille, 5,70 millions de personnes suivaient les actualités sur TF1.

8,08 millions de téléspectateurs le 14 juillet

L’interview d’Emmanuel Macron permet toutefois à TF1 de devancer France 2 de plus d’un million de téléspectateurs. Pour rappel, l’entretien du président de la République face à Léa Salamé et Gilles Bouleau le 14 juillet dernier avait attiré 8,08 millions de téléspectateurs sur les deux premières chaînes.