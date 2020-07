PARACHUTAGE L’ex-candidat malheureux siégera finalement à la télévision avec Eric Naulleau et Agathe Auproux plutôt qu’au Conseil de Paris

Gaspard Gantzer était tête de liste dans le 15e arrondissement. — SIPA PRESS

Ancien communicant de François Hollande et ancien candidat à la Mairie de Paris (d’abord avec sa propre liste puis allié d’Agnès Buzyn sur la liste LREM), Gaspard Gantzer rebondit encore et va rejoindre à la rentrée Balance ton post, l’émission de débats de Cyril Hanouna sur C8.

Puisqu’il n'a pas réussi à obtenir un siège dans le 6e arrondissement de Paris, l’énarque de 40 ans prendra place aux côtés des deux nouveaux venus, la journaliste et militante Rokhaya Diallo et le directeur de la rédaction de l’hebdomadaire d’extrême droite Valeurs actuelles Geoffroy Lejeune, et des historiques comme Eric Naulleau, Karim Zeribi, Bernard Laporte, Agathe Auproux, ou Eric Revel.

Une quotidienne de débats

Balance ton post a été lancée en 2018 par l’animateur pour traiter chaque semaine de sujets politiques ou de société, dans la veine de Touche pas à mon poste qui traite tous les soirs de médias et de divertissement.

Cyril Hanouna a annoncé mercredi que Balance ton post serait désormais une émission quotidienne, diffusée avant TPMP et le jeu A prendre ou à laisser. L’animateur star de C8 occupera ainsi l’antenne de 17 h 45 à 21 h 15.