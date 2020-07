Cyril Hanouna sera de retour à la rentrée sur C8 — 2017/Cyrille GEORGE JERUSALMI/C8

De 17h45 à 21h15… Sans compter les probables retards. A partir de fin août, Cyril Hanouna animera, chaque soir de la semaine, trois émissions quotidiennes sur C8 : Balance ton post, Touche pas à mon poste et A prendre ou à laisser.

Les chéris on a bcp travaillé avec les equipes et l année prochaine en direct du lundi au vendred vous pourrez voir @BalanceTonPost @TPMP et @APOALofficiel c un pari fou, plus de 3h de direct 3 émissions : du débat, du médias, de la darka, du jeu! Merci @C8TV ! Détails à venir — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) July 15, 2020

Cela fait donc au moins 3h30 de direct. Balance ton post, l’émission de débat sur des sujets de sociétés, devient donc une quotidienne. Geoffroy Lejeune et Rokhaya Diallo ont d’ores et déjà été annoncés au casting de ce programme conçu pour créer des débats crispés et clivants.

Des nouveautés et des confirmations

Les fans de la première heure de Touche pas à mon poste ont réagi avec circonspection à l’annonce de leur gourou sur Twitter et craignent que leur programme fétiche perde de sa superbe coincé entre une émission de débat et un jeu télévision. Cyril Hanouna promet malgré tout de garder intacte sa formule « médias et darka ». Là aussi, de nouvelles têtes sont annoncées : Jean-Pascal Lacoste, René Malleville, Patrice Laffont…

Quant au jeu des boîtes A prendre ou à laisser, son succès d’audience pendant le confinement, et après, lui vaut un retour pérenne à l’antenne. Puremédias note aussi qu’avec cette nouvelle grille, Touche pas à mon poste ne sera plus en confrontation directe avec Quotidien, sur TMC. Ces dernières années, l’émission de Yann Barthes avait pris l’habitude largement dépasser celle de Cyril Hanouna en audiences.

Nouveaux défis d’audience

Ce match-là, très commenté par la presse télé ces dix dernières années, est donc de l’histoire ancienne. En élargissant encore un peu plus le spectre de ses propositions cathodiques (du débat, un jeu…), Cyril Hanouna se mesure désormais à de nouvelles concurrences et vient notamment chercher TF1 et France 2 sur leur terrain, mais aussi France 5 et les chaînes d’info en continu.

A noter que le vendredi, Cyril Hanouna prendra un peu de repos puisque Benjamin Castaldi le remplacera dans Touche pas à mon poste et Valérie Benaïm dans A prendre ou à laisser.