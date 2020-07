Un exploit de Rosa dans Intervilles en 2009 — POL EMILE/SIPA

Comme un symbole, elle s’est éteinte le jour de la fête nationale. Rosa, fierté des Français, est morte. La vachette d’Intervillesn’est plus. L’impétueux bovidé est parti pour le dernier voyage en ce funeste 14 juillet 2020, nous annonce Franceinfo. Le troupeau landais Labat, propriétaire de Rosa, a annoncé la nouvelle avec sobriété ce jeudi matin : « Adieu, Madame Rosa… Toi, notre star. »

Une vie d’artiste

Pour mémoire, Rosa avait 20 ans. Dès ses trois ans, repérée par Yves Launoy, producteur d’Intervilles, elle rencontre son destin. Jusqu’en 2013 et l’arrêt du programme, elle sera de toutes les émissions. Poussant les obstacles et les candidats à qui mieux mieux, dérapant sans ambages pour le plaisir des petits et des grands, régalant les téléspectateurs par millions de ses facéties ruminantes…

Depuis 2013, Rosa continuait sa carrière d’enfant de la balle lors de spectacles et galas. Son propriétaire, qui vante une « vache exceptionnelle », a salué sa mémoire : « Merci… Merci pour tous ces bons moments, Madame Rosa. »