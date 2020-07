Clément Rémiens, acteur de «Demain nous appartient» et vainqueur de «Danse avec les stars 2018» — TF1 / Fabien MALOT

Jamais trois sans quatre. Il y avait déjà Plus belle la vie, Un si grand soleil et Demain nous appartient. TF1 lance un quatrième feuilleton quotidien dans la course aux audiences. Bientôt en tournage en Occitanie, et plus précisément en Camargue, Ici tout commence débarquera sur la première chaîne dans le courant de la saison.

Ce nouveau feuilleton sera une série dérivée de Demain nous appartient. Plusieurs personnages seront ainsi de la partie dont celui interprété par Clément Rémiens. Les habitués de Demain nous appartient retrouveront aussi Vanessa Demouy ou encore Frédéric Diefenthal.

Un casting très TF1

Francis Huster et Elsa Lunghini seront également du casting. La chanteuse, vue dans Les bracelets rouges, n’est pas la seule actrice de la galaxie TF1 à figurer au casting. Agustin Galiana, Bruno Putzulu, Terence Telle et Azize Diabaté sont également de la partie, tout comme des petits nouveaux (Aurélie Pons, Lucia Passaniti, Julie Sassoust…) qu’on ne devrait pas tarder à voir le samedi soir dans Danse avec les stars…

Pour ce qui est de l’intrigue, elle suivra donc le personnage de Clément Rémiens « autour de la vie d’une école de gastronomie, autour des questions d’apprentissage et de transmission entre différentes générations », nous apprend TF1. Pour autant, Ici tout commence mais rien ne finit. Clément Rémiens ne quitte donc pas Demain nous appartient et continuera à y faire des apparitions régulières.