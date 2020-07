Luc Alphand rejoint Top Gear — Kanshito Sonoda/AP/SIPA

Top Gear France accueille un nouveau membre. Luc Alphand rejoindra l’émission de RMC Découverte à la rentrée, et complétera l’équipe constituée de Philippe Lellouche, Bruce Jouanny et Le Tone.

Le choix de Luc Alphand n’a rien de très surprenant, car après une carrière sportive dans le ski, il est devenu pilote automobile et a notamment remporté le Dakar en 2006.

Les « quatre fantastiques »

« On cherchait quelqu’un de connu qui soit dans l’ADN de Top Gear, une bande de potes avec des bagnoles. Les téléspectateurs ont besoin de retrouver leur doudou, mais aussi d’être étonnés «, a expliqué au Parisien Stéphane Sallé de Chou, responsable des programmes de flux et documentaires de RMC Découverte. « Il est plus que légitime dans cet exercice. Luc a remporté un Dakar et a décroché de nombreuses médailles en ski. Il faut avoir un sacré grain pour dévaler la piste de Kitzbühel en Autriche à plus de 150 km/h. C’est tout ce qu’on recherchait. Avec lui, on a nos quatre fantastiques », a-t-il ajouté.

De son côté, RMC Découverte a salué dans un communiqué « ses connaissances sur l’automobile, sa conduite sportive, son humour et son tempérament de sportif de haut niveau », rapporte Puremédias. Luc Alphand sera-t-il à la hauteur des défis de l’émission ? Réponse dans quelques mois.