CLASH Le torchon brûle entre l'animateur et la productrice

L'animateur Laurent Ruquier. — SADAKA EDMOND/SIPA

Rien ne va plus entre l’animateur et la productrice. Après Catherine Barma la semaine dernière, c’est au tour de Laurent Ruquier de régler ses comptes. Dans une interview accordée à M, le magazine du Monde, il a qualifié le comportement de son ex-collaboratrice de « grossier, pathétique, et lâche ».

Après l’annonce de l'arrêt d'On n'est pas couché sur France 2, la productrice n’a pas caché ses griefs envers l’animateur. Elle lui réclame notamment de prendre en charge une partie des indemnités de licenciement des salariés concernés par la suppression du programme. Mais Laurent Ruquier est loin d’être de cet avis.

« Son hypocrisie, sa lâcheté, sa vénalité »

« Elle me demande de partager le coût de licenciement d’un personnel pléthorique dont je n’ai jamais demandé à ce qu’il soit engagé, hormis trois d’entre eux ! Elle fait même travailler des membres de sa famille ! », explique-t-il, avant d’ajouter : « Est-ce ma faute si ce sont mes idées qui ont permis à sa société de juteusement fructifier ? Est-ce de ma faute si les autres émissions qu’elle a produites ne sont plus à l’antenne ? Est-ce à moi de supporter les frais d’une société de production incapable de proroger d’autres émissions que celles que j’anime ? J’aurais dû croire Frédéric Lopez et Thierry Ardisson : avec elle, ça ne peut que mal se terminer. »

Déterminé à ne pas se laisser faire, Laurent Ruquier n’exclut pas de régler ça devant un juge. « Au bout de ces vingt ans, j’aurais aimé pouvoir lui dire merci. Son hypocrisie, sa lâcheté, sa vénalité m’en empêchent. Si elle souhaite qu’un jour la justice s’en mêle, nous réglerons ça devant les tribunaux », affirme l’animateur.