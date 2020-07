GENEROSITE Le champion du jeu de TF1 s’est dit « ému et révolté » par les agressions de Philippe Monguillot et de la gendarme Mélanie Lemée

Antonin, âgé de 20 ans, a rendu hommage à Philippe Monguillot et Mélanie Lemée — Capture d'écran/TF1

Outre le montant de sa cagnotte et son nombre de victoires, on reconnaît un véritable champion à sa générosité. Antonin, le « maître de midi » qui règne actuellement dans le jeu de Jean-Luc Reichmann, vient d’en apporter la preuve avec un geste dont il s’est fait l’écho sur Twitter. Ce vendredi 10 juillet, le jeune homme a expliqué qu’il reversait ses gains du jour aux familles de Mélanie Lemée, la gendarme fauchée lors d’un contrôle routier, et de Philippe Monguillot, le chauffeur de bus agressé à Bayonne.

« Personne ne devrait mourir pour le simple fait d’exercer son devoir et son travail. Ils sont chacun devenus les symboles de la violence quotidienne exacerbée que subissent beaucoup de Français, et que nous ne vaincrons qu’unis, mobilisés et solidaires », a écrit le champion du jeu de TF1. Antonin a ensuite encouragé « ceux qui le peuvent » à contribuer à cet élan de solidarité en redirigeant ses abonnés vers les cagnottes en ligne des deux familles.

Les cagnottes destinées aux familles de Mélanie Lemée et Philippe Monguillot ont respectivement dépassé 30.000 € et 10.000 €, auxquelles le « maître de midi » a donc ajouté 500 € de plus.