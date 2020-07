DUO L’émission de Mouloud Achour sur Canal + passe en hebdo sur la chaîne mais reste en quotidienne sur le web, et surprise, recrute Catherine Ceylac

Catherine Ceylac en 2018. — Jacques BENAROCH/SIPA

C’est un duo qui promet, et qui aura pour force l’intergénérationnalité. A 66 ans, Catherine Ceylac, qui a fait toute sa carrière sur France Télévisions (Télématin et Thé ou café notamment) débarque sur Clique, l’émission sur Canal + de Mouloud Achour, qui aura 40 ans le 1er août. Et qui voit sa quotidienne passer au format numérique, avec une hebdo seulement sur la chaîne privée.

« C’est mon choix. Nous allons chercher le public là où il est, sur le digital » explique-t-il dans Le Parisien. L’émission sera diffusée sur MyCanal, la plate-forme du groupe, chaque soir, « dans un nouveau format ». Et sur la chaîne Canal+ tous les dimanches à la mi-journée, dans une version de 90 minutes, selon le quotidien.

Outre Catherine Ceylac, on retrouvera dans la nouvelle émission les journalistes Pauline Clavière et Eva Bester ainsi que les humoristes Anaïde Rozam, Fadily Camara, Hakim Jemili et Roman Frayssinet.