Sophie Davant lors de la 33 eme edition du Telethon 2019 — SADAKA EDMOND/SIPA

Le collectionneur et spécialiste de Napoléon Pierre-Jean Chalençon a été écarté fin juin de l’émission Affaire conclue sur France 2, quelques jours après une vive polémique déclenchée par une photo où on le voit poser avec Dieudonné.

« Il s’est passé qu’il a un petit peu trop parlé sur les réseaux sociaux et qu’on lui a dit à plusieurs reprises de faire attention. On lui a dit qu’on ne pouvait pas se permettre de dire n’importe quoi quand on est regardé par des millions de téléspectateurs », a expliqué la présentatrice de l’émission Sophie Davant invitée de Culture médias sur Europe 1​.

« Je suis très triste qu’il ne soit plus là »

« C’est quelqu’un de libre, Pierre-Jean. C’est un électron comme ça, j’ai beaucoup d’amitiés et de tendresse pour lui. Je suis très triste qu’il ne soit plus là… », a-t-elle déploré avant d’expliquer qu’une accumulation de choses l’ont mené vers la sortie. « Hélas, il n’écoutait pas ce qu’on lui disait. Ça fait trois ans que je lui parle souvent en lui disant : "Attention, on ne peut pas se permettre de dire n’importe quoi et prendre position sur tous les sujets" », a-t-elle expliqué, évoquant les attaques contre Line Renaud.

Fin juin, Pierre-Jean Chalençon avait reconnu que la publication sur les réseaux sociaux d’une photo où on le voit poser tout sourire avec Dieudonné avait précipité son départ. La photo, qui avait été prise lors d’un anniversaire de Jean-Marie Le Pen​, lui a valu une avalanche de critiques.