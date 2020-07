Stéphane Bern aura une rentrée chargée sur France Télévisions — © C.Lartige / CL2P / France Télévisions

Le patrimoine français sera à l’honneur sur les antennes de France Télévisions à la rentrée. Lors d’une conférence de presse, Takis Candilis, le numéro 2 du groupe audiovisuel, a annoncé les nouveautés de la grille des programmes dès le mois de septembre. Outre des jeux et des fictions événementielles, les chaînes du service public auront à cœur de montrer la richesse de nos régions.

Ainsi, après l’élection du Village préféré des Français, France 3 diffusera La Ferme préférée des Français. Dans cette nouvelle émission, 14 exploitations, issues des 14 régions de France, vont être sélectionnées pour mettre un coup de projecteur sur le monde agricole et mettre en avant les spécificités régionales, culturelles et historiques. En revanche, on ne connaît pas pour l’heure le nom de celui ou celle qui l’animera.

Gros programme pour Stéphane Bern et Cyril Féraud

De son côté, Stéphane Bern a deux programmes dans ses cartons. Le premier sera diffusé à l’occasion des journées européennes du Patrimoine en septembre, et s’intitulera Le Monument préféré des Français. Il s’agira d’une visite historique et culturelle dans les 14 régions françaises. Son deuxième projet, Mission Patrimoine, sera l’occasion de faire le tour des chantiers de rénovation.

Toujours sur la chaîne, Cyril Féraud sera aux commandes du Grand Concours des régions, décliné sur trois soirées thématiques. Des talents venus de toute la France s’affronteront autour de la meilleure recette, la meilleure danse folklorique et le meilleur sketch comique.