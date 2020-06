La soirée électorale n'a pas fait le poids face à « Astérix aux Jeux Olympiques » sur TF1. — RONALDGRANT/MARY EVANS/SIPA

Qu’ils sont forts ces Gaulois ! Ce dimanche soir, la soirée électorale de France Télévisions n’a pas fait le poids face à Astérix aux Jeux Olympiques diffusé sur TF1. Réalisé par Frédéric Forestier et Thomas Langmann en 2008, le film a rassemblé plus de 4 millions de téléspectateurs, soit 21,4 % de part d’audience. Quant à l’édition spéciale consacrée aux municipales diffusée avant le film, elle a attiré en moyenne 4,3 millions de curieux.

Sur France 2, la soirée des municipales présentée par Anne-Sophie Lapix et Laurent Delahousse a rassemblé un peu moins de trois millions de téléspectateurs, soit 13,5 % de part d’audience. A la troisième place du podium, on retrouve M6 et un numéro de Capital consacré aux bons plans de l’été, qui a séduit un peu plus de 2,5 millions téléspectateurs, représentant 12,1 % de part d’audience.