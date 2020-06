Une représentation de la comédie musicale Le Fantôme de l'Opéra dans le West End à Londres — John Rainford/Cover Images

La Gaumont, qui a déjà produit Narcos et F Is For Family pour Netflix, prépare une adaptation du Fantôme de l’opéra, le classique de Gaston Leroux. Selon Deadline, il devrait s’agir d’une mini-série divisée en six parties. La succursale britannique de la société de production hexagonale, qui est aux commandes, a choisi de confier l’écriture à Anthony Horowitz, auteur connu pour ses polars et ses adaptations d’Agatha Christie à l’écran.

‘Narcos’ Producer Gaumont Developing TV Adaptation Of ‘The Phantom Of The Opera’ https://t.co/Zz1DAtfNga pic.twitter.com/QmvxmKg4aJ — Deadline Hollywood (@DEADLINE) June 24, 2020

Si la Gaumont n’a encore fait aucun commentaire sur le projet, tout porte à croire qu’il s’agira d’une adaptation plutôt fidèle du roman de 1910, dans le même esprit que celle des Misérables produite par la BBC en 2018.

Intemporel

Pour rappel, la trame du Fantôme de l’opéra met en scène un compositeur défiguré qui vit dans les sous-sols de l’Opéra de Paris avant de nourrir une passion funeste pour la chanteuse Christine Daae.

Cette tragédie néogothique a connu moult adaptations, que ce soit à l’écran, avec un premier film muet dès 1925, ou bien sur les planches. La comédie musicale mise en scène par Andrew Lloyd Webber en 1986 connaît toujours un immense succès. C’est cette dernière version qui avait inspiré le film de 2004 réalisé par Joel Schumacher, décédé récemment à l’âge de 80 ans. Une flopée d’adaptations qui prouvent, à plus d’un siècle de distance avec l’œuvre originale, que le Fantôme de l’opéra est une histoire intemporelle.